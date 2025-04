Donors to Diana in January 2025 & who gave to Bill 4 years ago

By Zander Frost, Chronicle Staff Writer

We’re getting our first look at contributions to the 2025 Glens Falls mayoral campaign between incumbent Bill Collins and challenger Diana Palmer, the Common Council member from Ward 3.

Checking the New York State Board of Elections Public Reporting System, here are reported contributors and amounts in January 2025 to the Friends of Diana Palmer campaign.

Todd Feigenbaum: $250.00, 1/11/25

Brenda Arley: $100.00, 1/10/25

Claudia Braymer: $250.00, 1/10/25

R. Mark Levack: $1,000.00, 1/10/25

Mike Parwana: $200.00, 1/8/25

Ann Fuller: $100.00, 1/7/25

cameron cardinale: $100.00, 1/7/25

Carrie Schaffner: $25.00, 1/7/25

Dan Rice: $500.00, 1/7/25

Mark Shaw: $200.00, 1/7/25

Melissa Ives: $25.00, 1/7/25

Mike Nielsen: $100.00, 1/7/25

Rich Schermerhorn: $2,500.00, 1/7/25

Diana Palmer: $25.00, 1/6/25

Michael Chiang: $200.00, 1/6/25



•

Dan Hall: $252.01, 1/4/22

Warren County Democratic Committee: $250.00, 10/28/21

Michael White: $150.00, 10/28/21

Michael White: $200.00, 10/27/21

Mame Shevlin: $100.00, 9/24/21

Warren County Democratic Committee: $500.00, 9/23/21

Mark Behan: $500.00, 9/22/21

Brian Chevalier: $50.00, 9/13/21

John Barry: $50.00, 7/18/21

Peter Fidopiastis: $250.00, 7/12/21

Jane Reid: $75.00, 6/22/21

Ben Collins: $250.00, 6/20/21

Unknown: $270.00, 6/19/21

Amy Gersten: $100.00, 6/19/21

Anthony Collins: $75.00, 6/19/21

Bennet and Tawn Driscoll: $50.00, 6/19/21

Dan Girard: $300.00, 6/19/21

Dennis Tarantino: $250.00, 6/19/21

Drew Monthie: $30.00, 6/19/21

George and Paige Moses: $100.00, 6/19/21

Greg Canale: $100.00, 6/19/21

J Davis O’Brien: $150.00, 6/19/21

James and Beth Clark: $100.00, 6/19/21

James Campinelli: $100.00, 6/19/21

John and Suzanne Reilly: $50.00, 6/19/21

Kathleen Chittenden: $100.00, 6/19/21

Lawrence Dudley: $50.00, 6/19/21

Lynne Boecher: $50.00, 6/19/21. More…

Margaret Farrell: $30.00, 6/19/21

Mary Paetsh: $50.00, 6/19/21

Pam and Bill Loeb: $100.00, 6/19/21

William McCoskery: $50.00, 6/19/21

x Craft on Wheels: $100.00, 6/19/21

Christian Conklin: $100.00, 6/18/21

Chip McTiernan: $100.00, 6/17/21

Paula Scraba: $100.00, 6/7/21

Chip McTiernan: $100.00, 5/20/21

Terry Lanoir: $25.00, 5/20/21

Dan Collins: $500.00, 5/5/21

Ryan Cassidy: $100.00, 5/5/21

Laurie Baker: $50.00, 5/2/21

Chip McTiernan: $100.00, 4/17/21

Bill Collins: $250.00, 4/5/21

Denise Conklin: $25.00, 4/2/21

Pat Dowd: $50.00, 4/2/21

Bill Collins: $200.00, 2/22/21

